DELFI VIDEO | Kregor Hermet pärast kaotust Tartule: nad mängisid üsna mustalt

„Ma arvan, et me jäime rünnakul suht ümmarguseks. Ja lauavõitlus kindlasti,“ loetles Hermet mängujärgses intervjuus üllatusliku allajäämise põhjuseid. „Nad surusid palju korvi alla ja tuleb tunnistada, et jäime seal lõpuks hätta.“

„Me teadsime, et nad on selline meeskond, kes lendavad selga kolmese tagant lauda tulles. Ja kui lastakse niimoodi mustalt mängida ka... Nad on selline sats ja me teadsime seda, aga jäime ikka selgelt hätta [lauavõitlusega]. Nad mängisid üsna mustalt seal, kuigi meie saime seitse viga rohkem, ma ei teagi kuidas...,“ lisas Hermet.