Paide Linnameeskond tugevdas rivistust Serbia kõrgliiga mängijaga

Värske liituja Dubačkić sõnas, et on uue väljakutse eel põnevil. „Klubi on suurepärane, treeningtingimused fantastilised ning mind on väga hästi vastu võetud,“ kõneles ta. „Kibelen juba väljakule, et treeningutega alustada ning näidata end seejärel parimast küljest Premium liigas ning Konverentsiliiga mängudes. Usun, et suudame koos võidelda Eesti meistritiitli nimel. Näeme staadionil, ootan väga fännidega kohtumist ning nende toetust meeskonnale!“