„Ma ei ütle kunagi, et olen maailma parim“. Kuidas 16-aastasest inglasest sai mõne nädalaga superstaar

Inglane Littler, kes on ka valitsev Premier League’i, suure slämmi ja World Series finaali võitja, on maailma edetabelis tõusnud teiseks ja teeninud auhinnaraha üle 1,3 miljoni euro. Seda kõike on ta saavutanud veel enne, kui ta tohib pubist üldse õlut osta.