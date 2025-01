Haaland sõlmis Manchester Cityga ülipika ja ülitulusa lepingu

24-aastane Haaland liitus Cityga kaks ja pool hooaega tagasi. Ründaja on 126 mängus löönud lausa 111 väravat ning üheskoos on võidetud kaks Inglismaa meistritiitlit ja ühe meistrite liiga karika. „Olen uue lepingu üle väga õnnelik. Manchester City on eriline klubi, kellel on fantastilised töötajad ja hämmastavad fännid. See keskkond aitab kõigist parima välja tuua,“ lausus 194-sentimeetrine vutiäss.