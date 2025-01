Ott Tänak: Monte Carlo ralli peategelane on ilm

Tänak pole viiel viimasel hooajal Monte Carlos poodiumile jõudnud. Aastatel 2022 kuni 2022 eestlane katkestas, tunamullu oli ta viies ja mullu neljas. „Sel aastal on palju uusi lõike, nii et jällegi on raske teada, mida oodata,“ selgitas 2018. aastal Monte Carlos teisena lõpetanud Tänak tänavuse etapi eel. „Monte on alati täis tundmatust, mis teeb pikaajalise ettevalmistuse üsna keeruliseks.“

Tavapäraselt ootavad rallisõitjaid ees üsna vahelduvad olud, kus tee on hooti ka jäine. Lisaks on tänavu rallisarjas uus rehvitootja Hankook, kes saab sel tasemel esimesed tuleristsed.

„Peategelane on ilm ja peame olema sel nädalavahetusel kõigeks valmis,“ jätkas Tänak Hyundai pressiteenituse vahendusel. „Peamiselt peame arvestama rehvidega, mis on selle ralli väga suur osa. Kõik on teadmatuses, mis teeb tänavuse Monte väga huvitavaks. See on alati keeruline etapp, kus oleme olnud küll poodiumil, aga mida me pole veel võitnud. Kuna see on unikaalne ja pika ajalooga ralli, siis ma väga hindaks siinset võitu. Võit on alati eesmärk, aga siinne esikohakarikas oleks väga eriline.“

Abiteboul loodab aastat alustada positiivselt

Valitseva maailmameistrina läheb etapile vastu Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville, samal ajal Hyundai meeskond jäi mullu tootjate arvestuses napilt Toyotale alla. Lisaks Ott Tänak - Martin Järveoja duole saadab meeskond võistlustulle Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe ning tiimi uustulnukad Adrien Fourmaux - Alexandre Coria.

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul möönis, et suurepärane on hooajale vastu minna olukorras, kus nende ridades on valitsev tšempion. „See süstib kogu meeskonnale 2025. aastaks enesekindlust ning tänavu on meil siin erinevad eesmärgid. Thierry ja Martijn soovivad kaitsta eelmise aasta ralli esikohta, Ott ja Martin tulevad etapile vastu neile omase sihikindlusega. Lisaks tervitame meeskonda uusi talente Adrieni ja Alexandre’it,“ ütles Abiteboul.

„Kuigi kõigil meie ekipaažidel on oma individuaalsed sihid, siis töötame meeskonnana selle nimel, et teeniksime võimalikult palju punkte tootjate arvestuses. Monte on küll 14-st etapist vaid esimene, aga tahame aastat alustada positiivselt. Uute reeglite, uute rehvide, ettearvamatu ilma ning täisjõus Toyota tõttu pole see lihtne, aga loodetavasti oleme sel hooajal stabiilsemad,“ lisas Abiteboul.

