Soome suusaäss Iivo Niskanen süüdistab haigestumises treenerit

„Tour de Ski vahelejätmine oli äärmiselt halb õnn. Üheksa päeva jooksul nägin ühte inimest. Mu treener tuli kergelt haigena treeninguid vaatama. Kuigi tal oli mask ees, siis see ei aidanud, sest kolm päeva hiljem jäin ise haigeks,“ meenutas Niskanen soomlaste rahvusringhäälingule saatuslikku kokkupuudet.

Reedel on Les Rousses’ MK-etapil kavas 10 km vabatehnikas sõit, laupäeval klassikasprint ning pühapäeval 20 km klassikatehnikas ühisstardist sõit. Eesti meestest on reedel Prantsusmaal lähtes Martin Himma, aga samal ajal jätavad paljud Norra tähed eesotsas Johannes Kläbo ja Harald Östberg Amundseniga võistluse vahele.

„Ma ei oota endale palju. Loodetavasti keha kannatab võistluse ära,“ polnud Niskanen nädalavahetuse eel kuigi lootusrikas. „Ma pole stardinimekirja täpselt vaadanud. Mõned norrakad tulevad siiski kohale, aga ma ei tea, kas konkurents on piisavalt tugev. Rada on igal juhul selline, et grupp venitatakse pikaks.“