Tobreluts augus olevast Tomingast: Tuuli tegi koormustestil oma kõigi aegade parima tulemuse

„Tuuli tegi täna koormustesti ja mõned uuringud, südameuuringud. Selles mõttes on müstiline jah, et Tuuli tegi koormustestil oma kõigi aegade parima tulemuse. Füüsiline seis ei tohiks olla halb. Verenäidud ei ole võib-olla parimate päevade tasemel, aga kõik on normi piires. Ühtegi takistust head tulemust teha ei ole,“ vahendas Eesti rahvusringhäälingu spordiportaal Tobrelutsu lauseid .

„Tuuli on hästi emotsionaalne ja laupäeval ka... ma olen ka enne rääkinud, et see võistlus ei sujunud nii nagu ta ise on planeerinud. Siis ta niiöelda loobub maksimaalsest pingutusest. Me nägime, et Bö loobus eile pingutamisest. Siis ongi koht 80. kandis ja tundubki hullem, kui seis on tegelikult,“ lisas Tobreluts. „Mentaalselt on Tuulil praegu võib-olla karjääri kõige raskem aeg, aga füüsilisi takistusi hetkel ei ole.“