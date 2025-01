Teemu Sunineni rallikarjäär on patiseisus

Eelmise hooaja eel oli lootus, et soomlane saab taas kätt proovida Hyundai Rally1 masinaga, aga reaalsuses tegi ta i20 Rally2 autoga kaasa viiel etapil WRC2 arvestuses. Aga erinevate tehniliste murede ning ka sõiduvigade tõttu ta ühtegi normaalset tulemust kirja ei saanud. Suninen tunnistas, et tema tulevik on täis teadmatust.

Suninen möönis, et ta on erinevate meeskondadega läbi rääkinud, aga seni pole jutud kuhugi viinud. „Rally2 oleks huvitav, sest konkurents on tihe ja masinaid palju. Kui autoralli MM-sari liigub tulevikus sinna suunas, siis poleks see halb koht arenemiseks,“ lisas ta.