TÄNA DELFI TV-s | Suvepealinnas võtavad mõõtu uue hingamise saanud Pärnu Sadam ja TalTech/Alexela

Eesti-Läti liigas pääseb veerandfinaali kaheksa paremat meeskonda ning kahele viimasele pääsmele on heitlus väga tihe. Seitsmendal ja kaheksandal kohal on 9 võiduga Liepaja ning TalTech (vastavalt 18 ja 19 mängust), neile järgnevad 8 võiduga Ventspils ja Raplal Utilitas (mõlemad 18) ning 7-ga Pärnu Sadam ja Keila Coolbet (17 ja 18).

TalTechil algas novembri lõpust keerulisem periood, kus nad kaotasid seitsmest mängust kuus ja muuhulgas jäid nad kodupubliku ees Pärnule alla kindlalt 71:93. Kuid uut aastat on ülikoolisats alustanud kahe võiduga, sest järjepanu seljatati 86:66 Viimsi ning lausa 103:76 Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Pärnu vahetas eelmise aasta lõpus peatreenerit, sest Vitali Stepanovski asemel võttis tüüri üle Kristjan Evart. Suvepealinlased alustasid tema käe all kolme järjestikuse võiduga, aga teisipäeval tuli esimene tagasilöök, sest nad jäid kodus 87:90 alla paar päeva varem TalTechil sahmaka saanud tartlastele.

„Pärnu on uue peatreeneriga saanud hoopis uue hingamise,“ märkis TalTechi abitreener Kris Killing kohtumise eel. „Meeskond mängib rünnakul enesekindlalt ja neil on rohkem vabadust. Eriti head mängu viimastes kohtumistes on näidanud nende kaks snaiprit, Okko Järvi ja Robert Valge. Meie ülesanne peab olema nende kiire rünnak peatada ja kontrollida mängu tempot. Oleme hetkel meeskonnana leidnud hea rütmi ja tahame seda jätkata.“