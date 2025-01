OTSE DELFI TV-s | Suur mäng. Kalev/Cramo võõrustab põhimõttelises vastasseisus Tartu Ülikooli

Mõlemad meeskonnad on selle hooaja ühe eesmärgina välja hüüdnud Eesti meistritiitli võitmise. Eesti-Läti liigas hoiab 16-st mängust 13 võitnud Kalev/Cramo teist kohta ning Tartu on tosina võidu ja kuue kaotusega viies, millega nad on ühises sarjas selgelt kaks paremat Eesti meeskonda.