Seksimine päästis MM-pronksi dopingukaristusest. „Värisesin terve hommiku!“

Kanadalannal õnnestus aga CAS-i veenda, et lihaskasvu suurendav aine sattus tema organismi seksuaalvahekorra käigus. CAS-i sõnul polnud seega Harris tahtlikult keelatud ainet tarvitanud ning ei tegutsenud ka hooletult, kuna naine ei teadnud, et ta abikaasa toidulisand sisaldab ligandrooli.

„Ma ei oska seda sõnadesse panna, kui suurt õnne ja kergendust ma praegu tunnen. Värisesin terve hommiku, kui kuulsin rõõmusõnumit, mida arvasin, et ei tulegi. See vabanemise tunne on lihtsalt vapustav. Ma ei jõua ära oodata, millal saan uuesti kurlingut mängida,“ rääkis Harris CBC Sportsile.