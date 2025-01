VIDEO | Dakari eelviimasel katsel vahetus liider, õppetunni saanud eestlased langesid koha võrra

Üldarvestuses langesid Männama ja Lepik 13. positsioonine. Liidriks kerkis Yazeed Al Rajhi (Toyota), kelle edu Henk Lategani (Toyota) ees on enne viimast päeva 6 minutit ja 11 sekundit. Eestlased kaotavad liidritele 3 tunni, 51 minuti ja 39 sekundiga.

„Raske katse oli. Viimane korralik pingutus ja korraldajad panevad tavaliselt siia veel sellise maasika, mis võib paki segamini lüüa. Hommikul oli udu tõttu segadus, et kas üldse stardime ja kui pikk katse on jne. Kuna ootamine oli pikk, siis otsustasime süüa, aga see polnud kahjuks parim mõte. Katse hakkas pihta ja düünides sõit ajas kergelt iiveldama. Õnneks see pikalt ei kestnud, aga jälle õppetund,“ tõdes Männama pärast eelviimast katset.