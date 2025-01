INTERVJUU | Alar Rikberg: Vassiljevi käe all mängiv Teppan on mulle koondise treenerina julgustandvam olukord kui Teppan Liibüas

Kas Renee Teppani lepingupikendus Pärnuga pani ka teid mõtlema, et tooks hooaja lõppu meeskonda tugevdust?

Meie klubi juhtkonna poolt on üsna selge sõnum olnud, et meil pole vahendeid ning ei nähta põhjust meeskonna tugevdamiseks. See on aga selline tendents, mille peale peab hakkama mõtlema. Nimetaksin seda natuke Eesti korvpalli tendentsiks, kus on justkui sisse programmeeritud, et igavene hunnik mehi tuleb ära saata ja välja vahetada, käib kõva varieerimine hooaja sees. Võrkpallis on varasematel aastatel pandud hooaja alguses meeskond paika, kellega hooaja lõpuni mängitakse, kuid nüüd on selliseid liikumisi hakanud järjest rohkem toimuma. Võibolla peab ka ise nuputama ja selliseid plaane tegema. Poole aasta pealt saab mehe odavamalt. Võibolla peaks jätma alguses õhema koosseisu, et hooaja sees odavama raha eest mängijaid juurde tuua. Sellega kaasnevad muidugi tugevad riskid. Sellega on võimalus nii õnnestuda kui ka ebaõnnestuda.