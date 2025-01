15-aastane lumelaudur Laura Anga teenis taas väärt punkte olümpiale pääsemiseks

Klagenfurti etapiga teenis Anga MK-sarjas 13 punkti, millega ta hoidis enne tänast olümpiamängude edetabelis 39. positsiooni. Nüüd lisas ta enda kontole kaheksa punkti, mis tõstab ta pingereas ilmselt nelja-viie koha võrra kõrgemale. Olümpiale pääseb lõpuks 30 sportlast, kes võivad seejärel startida nii pargisõidus kui ka Big Airis. Kahe ala peale on ka olümpiale pääsemiseks ühine pingerida. Seejuures tuleb märkida, et Anga ees on praegu kuus jaapanlannat, kellest olümpiale pääseb ainult neli. Seega on Milano Cortina olümpiauks tema käeulatuses.