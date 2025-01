VIDEO | Euroliiga tiitlikaitsja võiduseeria katkes. „See polnud korvpall, vaid ameerika jalgpall!“

Panathinaikose peatreener Ergin Ataman oli endale omaselt sõnakas. Ta rääkis pressikonverentsil, et mängu tulemust mõjutasid olulisel määral kohtunikud.

„Õnnitlesin riietusruumis meie mängijaid, et võitsime esimese poolaja, kus mängiti korvpalli. Teisel poolajal mängiti ameerika jalgpalli. Me polnud selleks valmis,“ ütles Ataman. „Ma arvan, et täna juhtus uus rekord. Seda ei püstitanud mängijad, üksinda ei saaks nad sellega hakkama. Meile vilistati seitse ründeviga. Muidu saate kirjutada punktirekorditest, aga täna tegid rekordi kohtunikud.“