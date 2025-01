Indoneesia soovib korraldada autoralli MM-sarja etappi

Tänavuseks hooajaks lisandusid MM-sarja võistluskalendrisse Paraguay, Saudi Araabia ja Kanaari saarte rallid, kuid WRC jätkab tööd selle nimel, et uusi võistluspaiku leida.

Kolmapäeval teatas Indoneesia uudisteagentuur Antara, et Indoneesia on ametlikult teatanud soovist MM-sarja naasta.

„2026. aasta MM-kalendris on 14 etappi ja me töötame selle nimel, et lisada veel üks,“ ütles Indoneesia motospordi föderatsiooni president Bambang Soesatyo, kes kohtus kolmapäeval MM-sarja võistluste direktori Simon Larkiniga.