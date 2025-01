Punktirekordi visanud Henri Veesaar sai treenerilt kiita: ta on juba tipptiimide skautide radaril

Arizona alistas teisipäeval Baylor Bearsi 81:70. 20-aastane eestlane viis isikliku punktirekordi 19 silmani, tabades mängust 11-st viskest üheksa (kahesed 8/10, kolmesed 1/1, vabavisked 0/1).

Lisaks hankis Veesaar seitse lauapalli, tegi kaks vaheltlõiget ja pani kaks kulpi.

Arizona peatreener Tommy Lloyd polnud kohtumise järel Veesaare kiitmisega kitsi.

„Henri mängib suurepäraselt. Ja ma olen talle öelnud, et temast saab tõeline mängija. Nii et ta ei tohi end praegu lõdvaks lasta. Ta on juba [tipptiimide] skautide radaril ja see pole üllatav,“ sõnas Lloyd.

Treener jätkas: „Henri on huvitav mängija. Ta suudab tabada kaugviskeid, jagab sööta ja on meile suur sihtmärk. Henri on ilmekas näide, mida üliõpilaskorvpall endast kujutab. Kõik tahavad, et asjad juhtuksid kiiresti. Ja siin on poiss, kes õpib kolmandat aastat ja esimesel aastal ma arvasin, et ta on osa meie rotatsioonist. Ta oli kõrgel tasemel lisandus, aga ta oli alguses hädas. Nii me jõudsimegi punkti, kus me ei mängitanud teda palju, sest see lihtsalt ei sobinud selle meeskonna jaoks.“

Lloyd rõhutas, et on uhke, kuidas Veesaar on suutnud end arendada ja raskest seisust välja tulla.

„Eelmisel aastal tegi ta edusamme. Tal on hooaja eel kahetsusväärne vigastus, kuid ta jätkas tööd. Ja nüüd tuli meie meeskonnas vigastus, nii et ta saab veidi rohkem võimalusi. Ja see ongi meeskonna ülesehitamine ja mängijate arendamine. Nii et ma olen Henri üle väga uhke. Kuni selle päevani, mil ma treenimise lõpetan, aitan alati mängijatel paremaks saada. Ja seega olen ma tõesti uhke selle üle, kuidas Henri areneb,“ lisas Lloyd.

Ka tiimikaaslane Jaden Bradley kiitis eestlast. „Henri on imeline. Ta suudab teha nii palju erinevaid asju, et muudab meie meeskonna hetkel selgelt paremaks. Tsentrit ei kaeta tavaliselt perimeetril väga hästi, kuid tema suudab sealt visata. Ta suudab sisse murda ning välja astuda ja tabada,“ sõnas mängujuht Bradley.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada