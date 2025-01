Kas Eestis on naisjuuniore, kes koputaks laskesuusakoondise uksele? Treener Ermits: vähemalt on mingi konkurents, kaks aastat tagasi mitte

Laskesuusatamine pälvib Eestis nii palju tähelepanu, et paslik on pilk heita meie järelkasvule. Meeste seas on raskemad ajad nähtavasti üle elatud, sest Jakob Kulbin (19), Mehis Udam (20) ja Mark-Markos Kehva (20) osalevad A-koondisega MK-etappidel. Potentsiaali on ka neljapäeval Poolas IBU juunioride karikasarja sprindis üheksanda koha saanud Jaroslav Neverovil.

Aga naised? Täiskasvanute koondise peatreener Stefan Lindinger nentis eelmisel nädalal Delfiga vesteldes muu jutu sees, et neidude seas on olukord suisa katastroofilähedane. Lisades, et täpsemalt oskavad muresid ja rõõme kirjeldada sportlastega igapäevaselt töötavad juhendajad. Sestap võtsimegi ühendust Eesti järelkasvukoondise treeneri Kalev Ermitsaga.

Laias laastus on Eestil viis naist, kes kannatavad MK-sarja taseme välja: Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm, Johanna Talihärm ja Hanna-Brita Kaasik. Kõige noorem neist on Kaasik, 25-aastane. Mis saab aga juhul, kui kaks neist ei saa ühel või teisel põhjusel startida, ent teatenaiskond on vaja välja panna?

