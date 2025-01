„Pidu on lõpuks läbi saanud...“ Endine Läti tippklubi võib peagi hingusele minna

Ventspilsi näol on tegemist ühe Läti edukaima korvpalliklubiga. Kohalikud meistrivõistlused on nad võitnud kümnel korral (viimati 2018), lisaks leiab nende auhinnakapist veel Balti liiga tiitli (2013) ja korra on võidetud ka Eesti-Läti liiga (2019).

Praeguseks on Ventspilsi hiilgusest alles aga hale vari ning Eesti-Läti liigas ollakse tänavu kaheksa võidu ja kümne kaotusega üheksandal kohal.

„Meil on olnud palju vigastusi ja terviseprobleeme. Võrreldes eelmiste aastatega on meie koosseis palju hõredam, samal ajal kui teised klubid saavad kasutada pidevalt 12 mängijat,“ kurtis klubijuht Ralfs Pleinics.

Valimised võivad surmahoobi anda

Rahamurede käes sipleva Ventspilsi eelarve on tänavu 700 000 eurot, mida Pleinicsi sõnul on üle 20% vähem kui eelnevatel hooaegadel.

„Meie eelarve on dramaatiliselt kukkunud, aga see on ilmselt esimene hooaeg, kui me ei suuda üle oma varju hüpata. Me oleme provintsiklubi, kelle suurimaks toetajaks on linnavalitsus. Suur aitäh neile selle eest!“ lausus Pleinics.

Seoses juunikuiste valimistega võib aga linna tugi oluliselt väheneda ning Ventspilsi klubijuht pole kindel, kas tema imeeskond selle üle elaks.

„Vaadates Läti majandusolukorda ja spordiklubide ajalugu, siis keegi ei saa homses kindel olla. Vahel tundub, et oled viimase 30 aasta jooksul võtnud, mis võtta annab ja nüüd lõpuks on aeg arvete eest tasuda... Pidu saab läbi ja sulle tuuakse arve - võta ja maksa... Spordis käivadki asjad tõusude ja mõõnadega, lihtsalt meie olime laineharjal väga pikalt...“ selgitas Pleinics.