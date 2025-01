Nõmme Kaljus on testimisel 2,1 miljoni jälgijaga tiktokker

Kalju on alustanud Sõle jalgpallihallis ettevalmistust uueks hooajaks ning nende treeningutel osaleb ka 20-aastane Godian, kellel on TikToki platvormil üle 2,1 miljoni jälgija.

„Hetkel on ta meil testimisel, jah. Vaatame rahulikult, kuidas temaga läheb. Hetkel on ta päris hea mulje jätnud ja me vajame tema positsioonile - kaitsvasse poolkaitsesse - kedagi juurde,“ selgitas Kalju president Kuno Tehva Soccernetile.

„Me ei võtnud teda sellepärast, et ta on tiktokker, vaid ikka seetõttu, et ta on jalgpallur. Kusjuures see TikToki fakt tuli meile hiljem lõbusa üllatusena kaasa,“ lisas Tehva.