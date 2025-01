TIPPHETKED | Kalev/Cramo andis PAOK-ile vägeva lahingu, kuid pidi ikkagi kaotusega leppima

Teisel neljandikul jõudis Kalev korraks viie punkti kaugusele (25:30), ent siis kasvatas Kreeka klubi taas vahe kiiresti kahekohaliseks. Poolajavileks oli PAOK-i edu 47:34. Enim pahandust oli Kalevile teinud Cedric Henderson Jr, kes oli tabanud kõik kaheksa viset ja toonud juba 16 punkti.

Kalevil on nüüd M-vahegrupis üks võit ja kolm kaotust, liidril PAOK-il on kirjas neli võitu. Nii Oradeal kui Dijonil on enne tänaõhtust omavahelist mängu üks võit ja kaks kaotust. Veerandfinaali pääsevad vahegrupi kaks paremat.