Eestlased loovutasid Dakari rallil ühe koha, vahetus ka liider

Teisipäeval sõideti Dakaril üheksas katse, mille järel algab kolmest kiiruskatsest koosnev lõpuspurt, mis toimub Empty Quarteri nimelises kõrbes, mille kogupindala on pea 600 000 ruutkilomeetrit.

Teisipäevase kiiruskatse pikkuseks oli 357 kilomeetrit ja oma esimese tänavuse katsevõidu said Dacia Sandriders nimelise prototüüp masinaga sõitev viiekordne Dakari võitja Nasser Al-Attiyah, kelle kaardilugejaks on Edouard Boulanger.

Männama ja Lepik on üldarvestuses 12. kohal, kaotust liidritele on 2 tundi, 58 minutit ja 20 sekundit.

„Täna oli taas väga intensiivne navigeerimine, kus lühikese distantsi jooksul tuli palju suunamuutusi. Kõige keerulisemaks osutus katse viimane osa, kus olid suured kivised väljad ja palju erinevaid radu. Ühe valikuga kahjuks ka eksisime ja saime uut rada avastada. Tänase päeva saldosse läks üks rehvi purunemine, oluline on see, et oleme laagris ja viimaseks kolmeks päevaks liivadüünides valmis,“ võttis katse pressiteates kokku Risto Lepik.