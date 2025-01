Eneli Jefimovat sügisest ootava „hundikarja“ juht: meie lõppeesmärk on aidata ta Los Angelese olümpiakullani

Kahekordne Eesti aasta naissportlane, Euroopa meister ja lühiraja MM-i pronksmedalist Eneli Jefimova jätkab sellest sügisest treeninguid Põhja-Carolina ülikooli tiimis Wolfpack (tõlk: hundikari), kellega ta lõi käed 2023. aasta oktoobris. Kuigi siit-sealt on kostnud kahtlusi, kas see on 18-aastase ujuja karjääris ikka parim võimalik järgmine samm, kinnitab selle ujumistiimi peatreener Braden Holloway varasematele edulugudele tuginedes, et tema tiimi treenerite ekspertiisis ei pea kahtlema ning selles keskkonnas peaks Jefimova tegema arengus sammu edasi aina säravamate medalite poole.

„Esiteks – oleme saavutanud meeste ja naistega erinevatest riikidest palju edu. Teiseks – Eneli prioriteediks jääb Eesti. Kuigi ma olen ülikoolitreener, on peamine, et ta esindaks oma riiki kõige kõrgemal tasemel. Kolmandaks – me seame perekonna ja sportlase heaolu alati esikohale. Me pole selline programm, kes tahab temast lihtsalt viimast võtta. Me tahame, et ta lahkuks siit väga hea kogemusega ning kavatseme hoolitseda tema eest parimal moel. Tal endal saab olema väga palju sõnaõigust öelda, kuidas ta end tunneb ja mida vajab,“ rääkis Holloway ja osutas oma kontori seinal olevale pildile.