FOTOD | Aasta motosportlase tiitli pälvis Harri Kullas

„See on väga tore, et austatakse ja nähakse mu tööd,“ rääkis aasta parimaks valitud Harri Kullas. Ta selgitas, et aasta möödus tema jaoks üsna raskelt. Kullase sõnul oli suurimaks proovikiviks USA-s omal käel hakkama saamine, kuid samal ajal pidi suutma ka motokrossis häid tulemusi tuua.