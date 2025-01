KÄSIPALLI MM-I BLOGI | Tasapisi hakkavad näpud sügelema ehk Esimene eelvaade suurturniirile

Vaikselt hakkavad jälle näpud sügelema, 2025. aasta maailmameister käsipallis selgitatakse välja üsna pea. Horvaatias, Taanis ja Norras toimuv turniir saab alguse 14. jaanuaril. Suurim küsimus ehk paljudele on, kellele see üks mitmekülgsemaid pallimängualasid korda läheb ja kas taanlased tulevad taaskord maailmameistriteks.

Väljastpoolt Euroopat tuleb kõige kangema mootoriga kindlasti kohale Egiptus – jõulisus, kiirus ja füüsis on ilmselt need sõnad, mis seda satsi kõige paremini iseloomustavad. Jaapan, Tuneesia ja rikkad Katari poisid üritavad ka kindlasti sõna sekka öelda. Teistel vast jääb püssirohtu eurooplaste vastu natuke väheks.

A alagrupp (Saksamaa, Tsehhi, Poola, Šveits)

Poolat iseloomustaks sõnaga ebastabiilsus, on ja nagu ei ole ka. Austriale tehti testmängus igatahes 8. jaanuaril tuul alla, võiks isegi öelda tuuled, mitu tükki. Tulemuseks 31:19 võit. Tšehhid võidelda oskavad, mängida ka, justkui. Šveitsile on edasipääs siit grupist igal juhul edu. Tegemist ei ole halva satsiga, aga Manuel Zehnderi vigastus lõi kaarte korralikult segamini.

B alagrupp (Taani, Itaalia, Tuneesia, Alžeeria)

Taani võidab selle alagrupi suurema vastupanuta. Kas see, kui alagrupis ühtegi väga kõrget tõket pole, turniiri käigule just kõige parem on, paistab siis, kui algavad suurte poiste mängud põhigruppides. Itaalia on teinud arengus mitte ühe sammu edasi, vaid jooksnud terve staadioni ringi ära. MM-il ollakse peal, loos on soosinud, nüüd tuleb asjadveel ära realiseerida. Ajalugu ootab kirjutamist. Nii tuneeslased, kui alžeerlased on Itaaliale parajad vastased ka, keegi neist kolmest siit välja jääb. Aafrika võistkonnad ei ole päris hiilgeaegadele sarnase kvaliteediga, aga küll jagub seda „käska“ tampimise oskust ka täna.