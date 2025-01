Kuidas oleks suusahüpetega laulukaare all?

Tallinna spordiaastal on jaanuar pühendatud suusatamisele, mis tähendab, et Tallinna Lauluväljakust saab suusakeskus, kus õppida saab palju kasulikku nii teoorias kui ka praktikas On ju teada, et kui suusk ei libise või libiseb liialt, siis ka suusatamisest midagi välja ei tule – seega tasub alustada suusamäärimise koolitusest, kus oma ala ekspert räägib suuskade hooldamisest ning määrimisest. Kel suusad parajaks timmitud, saab laulukaare ees teada murdmaasuusatamise algtõed ning nippe parema tehnika osas. Ka laskesuusatamise huvilistele on mõeldud: saab proovida, kas lasketiirus tabad märki sama hästi kui kodus teleri ees endale ette kujutasid. Lauluväljaku nõlv, muide, lausa kutsub sealt alla vuhisema, mis tähendab, et ette on valmistatud krossirada, mida on ideaalne läbida lumelauaga.