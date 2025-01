FOTOD | Selveri taas kindlalt alistanud Tartu Bigbank tõusis tabeliliidriks. Rikberg: õnneks saame mõistlikul ajal magama

Martti Juhkami panustas üleplatsimehena Tartu võitu 20 punkti (kasutegur +15), Valentin Kordas toetas teda 11 punktiga (+4). TalTechi resultatiivsemad olid Kaur Erik Kais 13 (+2) ja Andri Aganits 10 punktiga (+6).

Otse servilt sai Tartu 8, TalTech 2 punkti. Täpselt vastupidine oli servivigade saldo, mida tegi enam TalTech. Rünnakuprotsentides jäi Tartu peale 49% - 38%, vastuvõtus 55% - 47%, blokipunktides 6:5.

Kolm võidupunkti tõstsid Tartu (30) uuesti Pärnust (28) mööda tabeli esikohale. Selver jätkab 12 punktiga eelviimasel ehk kuuendal kohal. Põhiturniiri võitja saab õiguse korraldada Final Four turniiri oma koduväljakul ning pääseb otse poolfinaali. TalTechil on vaja vältida seitsmendat kohta, et ei peaks veerandfinaalis kohtuma põhiturniiri teise meeskonnaga, kelleks ilmselt on kas Tartu või Pärnu, kuigi esikohaheitlusest pole matemaatiliselt väljas ka Jekabpils (21).

Bigbanki peatreeneri Alar Rikbergi sõnul kumbki meeskond mingit erilist kvaliteeti ei näidanud. Murdepunktiks pidas ta teise geimi lõppu, pärast mida oli ta võidus juba üsna kindel.

„Väga naljakas mäng. Ei olnud väga head kvaliteeti. Leian, et tegutsesime paremini isegi eelmises mängus Daugavpilsi vastu (3:1 võit - toim), kuigi ma seal olin rahulolematu. TalTech mängis esimeses geimis üsna kohutavalt - andis selle meile tasuta. Aga siis hakkasid nad mängima korralikku pingevaba mängu ja meie olime äkitselt hädas. Murdehetk oligi teise geimi lõpp, pärast mida oli mul enesetunne hea ja teadsin, et kui me näeme, et asi võib keeruliseks minna, siis me enam jalga sirgeks ei lase,“ kommenteeris Rikberg.

„Igati head kolm punkti. Väga hea, et saime kolme geimiga hakkama, sest mängugraafik just hõre ei ole. Saame mõistlikul ajal magama. Homne päev vaba ei ole - ees ootab nii pallitrenn kui jõusaal, sest keskendume juba laupäevale. Praegu pole pidurile vajutamise aeg.“