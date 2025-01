Eesti korvpallikoondislase vigastus osutus kardetust kergemaks

„Olen võtnud nüüd sellise suuna, et nii kui vigastus tekib, siis on alati võimalik seda videost vaadata,“ vahendab ERR-i spordiportaal Lehismetsa öeldut. „Nägime, et ta maandus enam-vähem balansis ja vasak jalg võttis selle jõu enda peale. Väänamine paremal jalal ei olnud nii suur. Oleks ta maandunud ühe jala peale, siis oleks pikemalt väljas.“

„Teda [Hermetit] on see hüppeliiges vaevanud juba kuu-poolteist. Hirmsalt otsime, et talle neid vabu päevi anda. Aga tundub, et ei läinud nii hullult. Kolmapäeval saaks juba mängida, ma ise loodan vähemalt,“ selgitas Lehismets.