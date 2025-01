VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: Heldna loobumine, Tominga alavorm, Tartu kossu kriis, Neuville’i kivi Tänaku pihta

- Laskesuusatajad tähelepanu keskpunktis. Kas Robert Heldna tegi õigesti, et lõpetas karjääri? Mis on lahti Tuuli Tominga vormiga? Regina Ermits - Eesti ainus lootusekiir?

- Mis on lahti kaks suureskoorilist kaotust saanud Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskonnaga ja kuidas tunneb peatreener Peep Pahv end pärast Keila Coolbeti järgmist nappi kaotust?

- Kuidas on see võimalik, et vehklemisliit ei leia naiskonnale mingitki abilist?