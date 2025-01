Kalle Rovanperä avaldas, et ainult üks rallisõitja on tema tõeline sõber

„Võin seda alati öelda, et Taka on üks lahedamaid kutte. Ta on teistest sõitjatest mu ainus tõeline sõber. Nii et ilmselgelt hoian talle alati pöialt ja vahetame pidevalt sõnumeid,“ rääkis Rovanperä DirtFishile.

„See on ülitore, et ta mu tiimikaaslane on. Ma ei tea, kas olin just kõige esimene, aga kindlasti üks esimesi, kes sai teada, et ta jätkab meeskonnas. Ta saatis mulle sõnumi ja rääkisime sellest kohe. Olen üliõnnelik, et ta tagasi on,“ viitas Rovanperä jaapanlase madalpunktile, kui eelmisel aastal ei leitud Katsutale kehvade tulemuste tõttu Tšiili rallil kohta.