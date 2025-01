Suur üleminek: Itaalias tiitli eest heitlev Napoli jääb keset hooaega võtmemängijast ilma

Jalgpallimaailma tuntuim ajakirjanik Fabrizio Romano andis möödunud nädalal teada, et PSG tunneb suurt huvi 23-aastase grusiini vastu, kes soovib ka ise juba jaanuaris koduklubi vahetada. Seda vaatamata sellele, et Napoli on Itaalia kõrgliigas praegu liider.

Viimaste teadete kohaselt on PSG jõudnud Kvaratskheliaga kokkuleppele ülemineku tingimuste osas. Veebruaris 24-aastaseks saav vutitäht on Prantsusmaa valitseva meistriga sõlmimas viieaastast lepingut.

Grusiin aitas Napoli 2023. aastal 33-aastase pausi järel Itaalia meistriks. Toona jäi Serie A-s tema arvele 34 mänguga 12 väravat ning 13 resultatiivset söötu. Ta valiti samal hooajal ka liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. 2022. aastal Batumi Dinamost Napolisse siirdunud Kvaratskhelia arvel on Napolis 107 mänguga 30 tabamust ning 29 tulemuslikku söötu.

Itaalia kõrgliigas hoiab Napoli 47 punktiga esikohta. Milano Inter on neist nelja punkti kaugusel, aga neil on ka kaks mängu varuks. PSG on Prantsusmaa kõrgliigas kindel liider, edu lähima jälitaja Marseille’i ees on seitse punkti.