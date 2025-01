Niina Petrõkina kodusest EM-ist: vaja on veel aega, et saaksin näidata oma parimat sõitu

Peenemat lihvimist vajavad veel piruetid ja sammudeseeria, tööd tuleb teha kiirusega ja leida suurem enesekindlus raskel hüpete kaskaadil. „Trennis on palju parem, trennis tunnen ennast heas vormis. Aga võistlustel ei saa veel ikkagi ennast niimoodi näidata. Ma arvan, et on veel vaja aega selleks, et saaks näidata minu parimat sõitu.“