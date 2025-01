DELFI VIDEO | Peep Pahv tihedast graafikust ja raskest võidust: saan meestest aru, et täna oli raske keskenduda

Kohtumist alustasid paremini Reinar Halliku KK mängijad, minnes matši 17:9 juhtima. Coolbeti loots Peep Pahv tõdes mängujärgses intervjuus, et tema hoolealused polnud mänguks kõige paremini valmis. „Rääkisime küll enne mängu, et tuleb kohe algusest hakata maksimumiga mängima, aga eks meil on päris keeruline graafik. Täna öösel sõidame juba Slovakiasse,“ viitas ta kolmapäeval võõrsil eesootavale ENBL-i matšile Bratislava Interi vastu. „Ilmselt mindi täna natukene end säästma ja Reinaril on ka päris heal tasemel mängijad. Kui lased neil mängida, siis nad panevadki sisse, aga võit on võit.“

„Need mehed, kes praegu on terved, on saanud väga suurt koormust. Oleksime pidanud täna suuremalt võitma, aga meil on see nädal kaks mängu ja üks pikk reis veel ees,“ nentis Pahv. „Saan meestest aru, et nad ei suutnud sellele mängule keskenduda. Kui lased sellisel vastasel mängima hakata, siis nii lähebki. Ma ei arva, et oleme füüsilises augus. Tegelikult oleme päris heas seisus ja usun, et suudame ikka paremini.“