Algas uus Counter-Strike’i hooaeg. Millel tasub aasta esimesel turniiril silma peal hoida?

Mida suudavad teised muudatusi läbinud tipud?

Väiksemaid muutusi läbi tegevad meeskonnad läbivad tihtilugu nii-öelda mesinädalate perioodi, kus värskus toob ajutiselt edu, kuna vastastel puudub informatsioon nende mängustiilimuudatuste kohta, kuid igal juhul saab mänge analüüsides näha, kas uued lisandused sobivad ülejäänud tiimiga ning kui hästi neid mänguplaanidesse lisatud on. Kui Vitality puhul on olukord võrdlemisi lihtne, kuna ropz sobib oma eelkäija Lotan Giladi alias Spinxi rollidesse suuresti üks ühele ning küsimused on vaid kvaliteedierinevuste kohal, siis teised eelnimetatud tiimid peavad uute mängijate ühildamiseks ka oma senistes plaanides arvestatavaid muudatusi tegema. Uute ja vanade mängijate kohandumine on kindlasti eesoleva kahe nädala üheks võtmeküsimuseks.