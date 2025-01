Manchester City kapten soovib klubist lahkuda. Guardiola: panen koosseisu mehi, kes on mõtetes siin

Kui Guardiolalt matši järelt uuriti inglase puudumise osas, avaldas peatreener, et kapten soovib tööandjat vahetada. „Kaks päeva tagasi palus Kyle võimalust uurida teisi variante, et karjäär välismaal lõpetada,“ vahendas Eurosport peatreeneri sõnu.

City juhendaja avaldas, et Walker kaalus klubist lahkumist ka 2023. aasta suvel. Toona kevadel pälvis klubi oma ajaloo esimese kolmiktriumfi ehk võideti nii Inglismaa meistritiitel, meistrite liiga kui ka FA karikas. Guardiola sõnul oli Walkeril pakkumine laual Müncheni Bayernist.

„Pakkumine polnud siiski piisavalt hea. Nii mina kui klubi küsisime temalt, kui oluline see tema jaoks on,“ meenutas ta Walkeriga seotud olukorda. Guardiola lisas ühtlasi, et Walker on klubi viimaste aastate edus mänginud suurt rolli.