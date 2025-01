Ootamatult kõikidest olümpiamedalitest ilma jäänud USA spordilegend saab uued autasud

Gary Hall juuniori kodu asus maastikupõlengu keskmes Pacific Palisadesi piirkonnas. Kolmedel olümpiamängudel osalenud ujuja rääkis CNN-ile, et olukord Los Angeleses on hullem, kui ükskõik milline apokalüpsise film.

Hall suutis endaga majast välja tuua vaid insuliini, mida ta vajab I tüüpi diabeedi raviks, oma vanaisa maali ja religioosse artefakti. Ta soovis minna hoonesse veel ka teist korda, et päästa Atlanta, Sydney ja Ateena olümpiamängudel võidetud 10 medalit, millest viis olid kuldsed, kuid mõistis, et selleks on liiga hilja. „Kas oleksin võinud 30 sekundit kauem seal olla ja medalid võtta? Ma ei olnud valmis sellega riskima,“ rääkis ta pärast.