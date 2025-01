Esikümne kannul püsivad eestlased pidid Dakaril liidri taga tolmus sõitma. „Ühel hetkel eksisime ära ja suutsime ka rehvi lõhkuda“

Katse viimases kolmandikus kaotati küll kohti ja aegu, aga oluline on see, et järjekordne katse on kirjas ja üldkohana säilis nende 11. positsioon autode arvestuses. Katse võitsid Dakari liidrid Henk Lategan ja Brett Cummings, kellele eestlased kaotasid katsel 18. kohal olles 18 minutit ja 43 sekundit. Üldarvestuses on Männama ja Lepiku kaotus liidritele 2 tundi, 45 minutit ja 25 sekundit. Autode arvestuses on kümnendal kohal Lõuna-Aafrika Vabariigi duo Brian Baragwanath - Leonard Cremer, kes edestavad eestlasi 33 minuti ja 38 sekundiga.