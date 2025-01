Poksilegend Tyson Fury lõpetas karjääri. „Armastasin igat minutit sellest“

„Tervitus kõigile, räägin lühidalt ja kiirelt,“ teatas britt Instagrammi postitatud videos. „Annan teada, et lõpetan poksikarjääri. On olnud kihvt, armastasin igat minutit sellest. Jumal õnnistagu kõiki, näeme teisel pool.“

Tyson Fury promootor Frank Warren ütles BBC-le, et polnud Fury uudise eel sportlasega suhelnud. „Olen kogu aeg öelnud, et mina teda mõjutama ei hakka. Kui ta tahab seda teha, siis suurepärane,“ sõnas Warren. „Ta on teinud kõik, mis tema võimasuses. Tõenäoliselt on ta pika puuga oma põlvkonna parim britist raskekaallane. Kahekordne maailmameister, kaks tasavägist heitlust Ussõkiga… Tal on piisavalt raha ja armas perekond. Las ta naudib (elu).“