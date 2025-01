Piinav ärevushäire viis endise korvpalluri Rain Raadiku viimse piirini. „Mõtlesin, et aitab, ostan žiletid ja lähen Pärnu jõe äärde“

„Mul oli psühholoogiga kokkusaamine pandud. Mõtlesin, et käin seal ära, tänan teda, lähen ostan poest žiletid, lähen Pärnu jõe äärde ja aitab, ma lihtsalt ei suuda enam. Ütlesingi talle: „Aitäh, et mind aitasid, aga sorri...“ Ta hakkas rääkima, et mul on ajukeemia sassis ja see on ravitav. Ta veenis mind minema Pärnu haiglasse valvearsti vastuvõtule. Viis minutit rääkisime seal, kui öeldi, et jään haiglasse sisse. Ma ütlesin, et okei, käin kodus ära ja toon asjad. Arst küsis: „Oled ikka kindel, et tagasi tuled?“ Helistasin kodus pereliikmetele ja ütlesin, et ei saa enam hakkama, pean haiglasse minema. Kolm nädalat olin haiglas, sain elektriravi.“