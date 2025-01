VIDEOBLOGI | Henry Sildaru: võistlusel tulid välja ühed minu elu parimad trikid

„Selle triki sooritasin esimest korda ligi kolm aastat tagasi. Võiks arvata, et mis see siis nüüd, hiljem, ära ei ole. Aga võistlustel ei piisa ainult trikist – oluline on ka selle soorituse puhtus - haare ja maandumine. Tookord tegin triki lihtsa haardega, hoides saapa juurest suusa alt korraks kinni. Sellise soorituse eest suuri punkte ei saa - üldse ei saa,“ tõdes Henry Sildaru, et vahepealse ajaga on trikki kõvasti lihvitud ja haaret paremaks saadud.