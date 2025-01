Olümpialootus unistab fosforiiditööstusest ja Eesti esimesest spordiülikoolist

Kaheksakordse Eesti meistri eesmärk on lahendada tänapäeva keskkonnaväljakutseid ja jõuda tippspordis kõrgeimale tasemele – olümpiale. Tulevikulootus peab oluliseks, et ühiskond peaks edukalt toimima meid ümbritsevaid maavarasid otstarbekalt kasutades.

Noorsportlane õpib TalTechis Maa süsteemide, kliima ja tehnoloogia erialal, kus ta on heade õpitulemustega mitmekordne stipendiaat.

Ekke huvi geoloogia vastu sai alguse perekonna mõjul – tema Kanada eestlasest isa töötas naftapuurplatvormidel insenerina ja vanem vend õppis sama eriala. „Kui ma gümnaasiumi lõpetasin, teadsin, et tahan õppida inseneeriat. Proovisin leida midagi, mis läheb kokku minu tugevustega – loodusteadused ja reaalained – ja millel oleks perspektiivi ning praktilist rakendust,“ ütles Leitham TalTechi pressiteate vahendusel.

Variante oli palju, kuid noormees otsustas Maa süsteemide eriala kasuks. „Mind on alati tõmmanud keskkonnahoiu ja ressursside jätkusuutliku kasutamise poole. Meil on üks planeet ja seda tuleb hoida,“ ütles Leitham.

Välipraktikad on parim osa õpingutest

„Meie õppekava on koostatud nii, et igaüks saab valida, kas loob oma karjääri geoloogia, mereteaduse või mäenduse vallas. Mina olen spetsialiseerunud mäendusele,“ rääkis tudeng ning lisas, et see eriala on ainuke Eestis, kus saab pärast magistriõpinguid mäeinseneri kutset taotleda.

Üheks Leithami jaoks kõige põnevamaks osaks õpingutest on välipraktikad, kus looduse saladused paljastuvad sõna otseses mõttes kivi all või sees. „Geoloogia välipraktikal leidsin ilusa kahesentimeetrilise läbimõõduga granaadikristalli. See, kui leiad kristalli või fossiili, on võrreldav hetkega, kui landi otsa on sattunud väga suur haug,“ kirjeldas ta ning tõdes, et välipraktikad on andnud talle kindluse, et on valinud õige eriala.