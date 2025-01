„See on katastroof!“ Suusatäht Klæbo vihastas norralased välja

Hiljuti neljanda Tour de Ski tiitli võitnud Klæbo jätab kodused meistrivõistlused vahele, sest pole enda sõnul veel suusatuurist täielikult taastunud. Küll aga on ta stardis nädala lõpus Prantsusmaal Les Rousses’il toimuval MK-etapil.

Norra meistrivõistluste korraldajatele see mõistagi ei meeldi. „Ta oleks võinud kolmapäeval vabalt 10 km klassikasõidus võistelda. See on Norra murdmaasuusatamise jaoks katastroof,“ rääkis võistluse direktor Gudbrand Skraastad NRK-le.

Skaarstadi sõnul on Klæbo Norra murdmaasuusatamise vastu lugupidamatu ning ta pelgab, et NRK ei pruugi tulevikus enam riigi meistrivõistlusi näidata, kui superstaarid seal ei võistle.

„Murdmaasuusatamine vajab rohkem sportlasi ja noored tahavad näha parimaid. Nad tahavad näha oma iidoleid. Murdmaasuusatamist tuleb turundada, aga ilma parimateta on see keeruline,“ viitas korraldaja tõsiasjale, et lisaks Klæbole ei võistle kodumaal ka näiteks Tiril Udnes Weng, Astrid Slind, Lotta Udnes Weng, Ansgar Evensen ja Mathilde Myhrvold.

„Ma leian, et see on meie võistluse korraldajate ja vabatahtlike solvamine. Siin töötab 200 inimest,“ lisas Skaarstad.

Norra meistrivõistlused on kavas 15.–19. jaanuaril. Les Rousses’i MK-etapp toimub 17.–19. jaanuaril.

