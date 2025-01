VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Pärnu aitab konkurente, Tartu jätkab Kuusmaaga, Eesti rahakaim korvpallitreener ei pruugi olla Rannula

Mis siin salata Tartu Ülikool/Maks&Moorits saab sel korral erilist tähelepanu. Eks on ka põhjust. Kaks korralikku ketukat ühe nädala sees. Esmalt 49 punktiline pakk Rumeenias ja seejärel enam-vähem samas mastis trammi alla jäämine koduses Eesti-Läti liigas. Kahe mänguga -76. Peksupoisid. Justkui ei tohiks Tartuga kokku käia, aga nii ometi juhtus. Võib ju alati öelda, et halb tähtede seis, nagu on uue termini kasutusele võtnud Pärnu Sadama peatreener Kristjan Evart, aga... Ühesõnaga, Taltsile kuhjaga küsimusi, kõva „grill“ ja munade otsimine.