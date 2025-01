Eestlased jätkavad Dakari rallil 11. kohal, liidri edu kuivas kokku

Korraldajad said kiirelt oma veast aru, kohale saadeti helikopter ja ekslevad sõitjad suunati õigele teele. Segadust põhjustanud 20-kilomeetrise rajalõigu tulemusi aga arvesse ei võetud.

Eestlased tõid oma Toyota katse finišisse 11. ajaga, kaotust katse võitnud Lucas Moraes’ile kogunes 17 minutit ja 10 sekundit. Üldarvestuses ollakse samuti 11. kohal, vahe Dakari liidri Henk Lateganiga (Toyota) on 2 tundi, 26 minutit ja 42 sekundit.

Lategani 7-minutiline edu kuivas samas kokku, kui Yazeed Al Rajhi (Toyota) jääb lõuna-aafiklasest nüüd maha vaid 21 sekundiga.

„Seitsmes katse läks kenasti, ühtegi suuremat ja märkimisväärset teemat polnud. See ekslemise koht oli, meil seal aega ei kulunud ja muidu ka sujus. Rada oli mitmekesine ja oli kõike. Ilus katse oli. Homme taas vara äratus ja pea 500 km katset. Väike väsimus hakkab sisse tulema, võistlus on olnud juba päris pikk. Aga eesmärk on samamoodi edasi lasta,“ rääkis Männama pärast seitsmendat katset.