Kudre-Schnyder kerkis MK-sarja liidriks

„Sain raja esimeses pooles üsna palju üksi sõita ja tihedas teedevõrgus oma tempot hoida. Lõpuosas tundsin, et mul on tegelikult veel jõudu. Nägin, et tagant tuleb konkurente, aga suutsin norralannal Idunn Strandil kannul püsida. Olen sõiduga väga rahul - ei ole tavaline, et ma jälitussõidus nii palju kohti tõusen,“ selgitas ta.