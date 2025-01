TÄNA DELFI TV-s | Barrus võõrustab Võru karukoopas Pärnu Võrkpalliklubi

„See teeb asju lihtsamaks, kõik positsioonid on paigas ja saame korralikult treenida ja mängida. Eelmine nädal oli raske, sest olid mõned vigastusemured ja haigused, mis segasid kõvasti nii ettevalmistust kui mängu Riiaga, sest neli meest mängis teisel positsioonil, kui nad viimased kaks kuud harjunud on. Aga lõpuks saime asjad jooksma ja kohustuslikud punktid kirja,“ sõnas Vassiljev.

„Usun, et mängupaus mõjus Võrule pigem hästi ja nad on paremas konditsioonis kui viimases omavahelises mängus. Ootan rasket mängu, aga püüame selleks valmis olla,“ lisas peatreener.

Viimati 20. detsembril platsil käinud Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp usub, et pikem mängupaus on tõesti pigem kasuks tulnud.

„Kuna meil on kõik mehed terved olnud, oleme saanud ilusti trennides kuus kuue vastu teha, seega ei hakanud mingit treeningmängu sellesse perioodi otsima. Üldiselt usun, et see paus mõjus hästi, saime natuke puhata ja siis hea rütmiga treenida. Esimene mäng või esimesed geimid on ehk natuke tunnetusega muresid või mõni pikem pallivahetus tõmbab hinge kinni, aga mingi suur segaja see olla ei tohiks,“ usub ta.

„Pärnut tuleb austada kui värsket karikavõitjat, kes on viimased kaks kuud väga head võrkpalli mänginud. Aga kindlasti ei saa mängule minna mõttega, et nad ongi liiga head, seda mõtet ei tohiks meil siin liigas kellegi vastu tekkida. Arvan, et see on võrdsete võimalustega mäng. Viimases omavahelises kohtumises jäime nende serviga suurde hätta ja meile löödi väga palju ässasid. Seda tuleb vältida ja Teppani pidurdamisega tuleb ka hakkama saada. Lisaks on nad väga ohtlikud, kui saavad servi hästi kätte, seega peame meie püüdma omalt poolt seal ka survet teha. Mängime üle pika aja kodupubliku ees ja oleme näljased ning mina isiklikult ootan seda mängu väga ja tahan teha korraliku esituse,“ lisas Lüütsepp.