USA ujumislegend kaotas kõik 10 võidetud olümpiamedalit

Gary Hall Juniori kodu asus maastikupõlengu keskmes Pacific Palisadesi piirkonnas. Kolmedel olümpiamängudel osalenud ujuja rääkis CNN-ile, et olukord Los Angeleses on hullem, kui ükskõik milline apokalüpsise film.

„Meid ümbritsesid leegid. Autosse joostes sadas mu peale tuhka. Mul oli aega vaid koer, koeratoit ja lisaks mõned isiklikud asjad kaasa võtta,“ avaldas ta. „Osa sellest, mis tegi mind spordis heaks, oli võime jääda väga-väga rahulikuks intensiivsetes ja pingelistes olukordades.“

Hall suutis endaga majast välja tuua vaid insuliini, mida ta vajab I tüüpi diabeedi raviks, oma vanaisa maali ja religioosse artefakti. Ta soovis minna hoonesse veel ka teist korda, et päästa Atlanta, Sydney ja Ateena olümpiamängudel võidetud 10 medalit, millest viis olid kuldsed, kuid mõistis, et selleks on liiga hilja.

„Kõik põles maha. See on miski, milleta ma suudan edasi elada. Kuid kindlasti nõuab see energiat ja aega, et kõik uuesti üles ehitada,“ mõtiskles Hall, kes juhib ettevõtet Sea Monkeys Swimming.

Halli õde Amy Botha alustas Internetis rahakogumist, et aidata Hallil uuesti jalad alla saada. Reede hommikuse seisuga oli annetustega kogutud üle 57 000 dollari.

„Ma olen liiga uhke, et abi paluda. Minu maised asjad on praegu riided, mis mul põgenedes seljas olid, ja hambahari, mille ostsin eile,“ ütles Hall. „Minu 10 olümpiamedalit ja kõik muu, mis mulle kuulus, põles maha. Pean endale leidma eluaseme. Õe juures ööbida on tore, kuid pean endale leidma oma kodu, ostma aluspesu ja muid vajalikke asju.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada