„Me kõik teame, mis Ukrainas toimub.“ Norra laskesuusatajad tegid lilletseremoonial südamliku žesti

Jälitussõidus triumfeerinud Lägreid selgitas, et žestiga sooviti näidata toetust Pidruchnyi ja kogu Ukraina rahva suunas. „Me kõik teame, mis Ukrainas toimub,“ sõnas Lägreid.

Pidruchnyi, kes on ka ise kolm kuud rindel olnud, paneb enda iga võistluse stardinumbri oksjonile, et koguda tulu sõjas kannatava koduriigi hüvanguks. Ka selles osas on ukrainlane saanud loota Norra laskesuusatajate abikäele.