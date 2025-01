BLOGI | Teist päeva järjest MK-punkte noppinud Tormis Laine: täna on emotsioon vastupidine

Laupäeval sõideti Adelbodenis slaalomit. Laine lõpetas võistluse 24. kohaga. Karjääri parimad tulemused on sündinud aga suurslaalomis. Detsembris sai Laine Prantsusmaal Val d’Isere’is 14. ja Itaalias Alta Badias 20. koha.

„Kui võrrelda treeningpäevade hulka ja tulemust, siis eilse päevaga võisin ma rahule jääda. Täna on aga emotsioon vastupidine,“ rääkis 24-aastane Laine Eesti suusaliidu vahendusel. „Esimene sõit oli korralik – tegin ühe vea, kuid edasipääs teise vooru oli kindel. Teise sõidu lähenemine oli mul paigas, kahjuks ei saa teostuse kohta sama öelda. Tegin kolm suurt viga, mille tõttu kaotasin rohkelt aega.“

„Järgmine vajalik samm minu arengus on see, et suudaksin endast alati maksimumi välja pingistada, mitte sõita 90-95% võimekuse piiril,“ lisas ta.