Männama ja Lepik kerkisid Dakari rallil esikümne piirimaile! „Igasugu stsenaariumeid käis peast läbi“

Üldarvestuses tõusid Männama ja Lepik koha võrra, pärast kuute katset on nad 11. kohal, vahe Dakari liidrite Henk Lategani ja Brett Cummingsiga on 2 tundi, 29 minutit ja 15 sekundit.

„Katse esimene osa oli suht tolmune aga saime hakkama. Suuri vigu selles olukorras ei teinud. Teine katse osa oli väga kena aga ühel hetkel hakkasime kuulma raginat ja kolinat auto esiosast. Mulle tundus, et see on pooltelje probleem ja oligi. Igasugu stsenaariumeid käis peast läbi. Õnneks pidas auto lõpuni vastu ja kõik on okei kokkuvõttes. Homme oleme taas kiiremas grupis ja äratus on suht varajane, esimene auto läheb välja 5.30,“ võttis Urvo Männama kuuenda katse kokku.